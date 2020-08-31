atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске лето задержится до 4 сентября

31 августа 2020, 10:45
Синоптики дали прогноз погоды нанеделю

По-летнему теплая погода будет радовать новосибирцев до 4 сентября. По прогнозам синоптикам, похолодание придет к концу недели.

31 августа температура воздуха поднимется до +27 градусов в Новосибирске, а ночью будет не ниже +15 градусов. День знаний будет теплым, но пасмурным. Ожидается до +26 градусов, переменная облачность, а в некоторых районах пройдут дожди.

Прогноз на 1 сентября повторится и 2-го числа. А в четверг, 3 сентября, будет по-летнему жарко. Уже ночью будет до +17 градусов, а днем воздух прогреется до +30. Пятница станет переломным днем, и в субботу погода будет соответствовать нормам сентября. Днем будет до +16, ночью до +8 градусов. Выходные будут облачными и дождливыми.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52