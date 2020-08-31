В Новосибирске лето задержится до 4 сентября

По-летнему теплая погода будет радовать новосибирцев до 4 сентября. По прогнозам синоптикам, похолодание придет к концу недели.
31 августа температура воздуха поднимется до +27 градусов в Новосибирске, а ночью будет не ниже +15 градусов. День знаний будет теплым, но пасмурным. Ожидается до +26 градусов, переменная облачность, а в некоторых районах пройдут дожди.
Прогноз на 1 сентября повторится и 2-го числа. А в четверг, 3 сентября, будет по-летнему жарко. Уже ночью будет до +17 градусов, а днем воздух прогреется до +30. Пятница станет переломным днем, и в субботу погода будет соответствовать нормам сентября. Днем будет до +16, ночью до +8 градусов. Выходные будут облачными и дождливыми.