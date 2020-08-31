В Новосибирске восстановили деревянный военный истребитель Ла-5

По словам инженеров, Ла-5 был единственный цельнодеревянный истребитель во Второй мировой войне. А все потому, что в СССР был дефицит с алюминием, и конструкторам приходилось работать с деревом. Семен Лавочкин создал истребитель, который на 80% состоит из дерева. Только шасси, силовая установка и вооружение были изготовлены из металла.