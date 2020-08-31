В Новосибирске восстановили деревянный военный истребитель Ла-5

В Новосибирске восстановили деревянный самолет времен Второй мировой Ла-5
Точную копию деревянного истребителя Ла-5, который активно использовали во Второй мировой войне, создали новосибирские инженеры.
Над реконструкцией работали сотрудники НГТУ НЭТИ и «Авиареставрации».
По словам инженеров, Ла-5 был единственный цельнодеревянный истребитель во Второй мировой войне. А все потому, что в СССР был дефицит с алюминием, и конструкторам приходилось работать с деревом. Семен Лавочкин создал истребитель, который на 80% состоит из дерева. Только шасси, силовая установка и вооружение были изготовлены из металла.
Чтобы восстановить эту модель, у современных инженеров ушло 16 месяцев. Они заново выклеивали фюзеляж, используя березовый шпон.
По словам, руководителя работ, профессора кафедры прочности летательных аппаратов Владимира Бернса, английские коллеги рекомендовали использовать также белую канадскую ель, но сибирская сосна оказалась не менее прочной.
Точная копия Ла-5 пополнит фонд крупнейшего в России музея боевой авиации.