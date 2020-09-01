800-й магазин открыла «Пятерочка» в Новосибирске

В магазине «Пятерочка» большой выбор продукции сибирских производителей – почти 30% от общей доли. Почти половина ассортимента в магазине в категории fresh. Новосибирцы также могут приобрести готовую продукцию, выбор большой – более 40 наименований. Пекарня, открывшаяся на территории, предлагает 45 позиций.