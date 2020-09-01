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800-й магазин открыла «Пятерочка» в Новосибирске

1 сентября 2020, 12:04
Всего же в ассортименте более 5,5 позиций.

Торговая сеть «Пятерочка» похвасталась открытием юбилейного – 800-го магазина в Сибири. Точка площадью более 780 кв.м. появилась в Новосибирске на улице Галащука.

В магазине «Пятерочка» большой выбор продукции сибирских производителей – почти 30% от общей доли. Почти половина ассортимента в магазине в категории fresh. Новосибирцы также могут приобрести готовую продукцию, выбор большой – более 40 наименований. Пекарня, открывшаяся на территории, предлагает 45 позиций.

Также в магазине есть зона отдыха, где можно перекусить и зарядить телефоны.

#Новости#Общество
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