Глава Иркутской области проводил сына в школу в поселке Молодежный

Как сообщает vestiirk.ru, в регионе насчитывают свыше двух тысяч образовательных организаций, все они готовы к открытию и началу учебного года. К примеру, в поселке Усть-Ордынский после капитального ремонта открыли гимназию-интернат. Теперь дети из отдаленных территорий будут обеспечены качественным образованием, а само учебное заведение поможет ослабить нагрузку для пяти других школ в поселке. Помимо этого, гимназию планируют сделать методическим центром по сохранению и развитию бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе.
Уточняется, что учебное заведение рассчитано на 280 детей, в нем предполагается 14 классов. 64 ребенка будут круглосуточно пребывать в образовательном учреждении. Помимо гимназии, состоится открытие новых школ в Свирске, Тулуне и в других городах области.
Всего же в Иркутской области в первый класс отправились более 36,5 тысячи детей. Игорь Кобзев, провожая сына в школу, пожелал всем школьникам «хороших отметок, учителям и родителям — терпения».