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Глава Иркутской области проводил сына в школу в поселке Молодежный

1 сентября 2020, 19:44
Врио губернатора Приангарья отметил, что этот день для него "особенный и очень волнительный", и несмотря на плотный график, он проводил сына в первый класс лично.

Как сообщает vestiirk.ru, в регионе насчитывают свыше двух тысяч образовательных организаций, все они готовы к открытию и началу учебного года. К примеру, в поселке Усть-Ордынский после капитального ремонта открыли гимназию-интернат. Теперь дети из отдаленных территорий будут обеспечены качественным образованием, а само учебное заведение поможет ослабить нагрузку для пяти других школ в поселке. Помимо этого, гимназию планируют сделать методическим центром по сохранению и развитию бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе.

Уточняется, что учебное заведение рассчитано на 280 детей, в нем предполагается 14 классов. 64 ребенка будут круглосуточно пребывать в образовательном учреждении. Помимо гимназии, состоится открытие новых школ в Свирске, Тулуне и в других городах области.

Всего же в Иркутской области в первый класс отправились более 36,5 тысячи детей. Игорь Кобзев, провожая сына в школу, пожелал всем школьникам «хороших отметок, учителям и родителям — терпения».

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