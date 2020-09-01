Хабаровский край станет центром подготовки сборных команд по водным видам спорта

В последнее время в регионе большое внимание уделяется строительству спортивных объектов и развитию спорта в целом. Например, до конца этого года в Хабаровске планируют достроить краевой дворец единоборств «Самбо», а также завершить третий этап строительства регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре. Помимо этого, Дегтярев лично поручил финансово помочь хоккейным командам «Амур» и «СКА-Нефтяник», а также футбольному клубу «СКА-Хабаровск».