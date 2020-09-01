Хабаровский край станет центром подготовки сборных команд по водным видам спорта

О строительстве уникального объекта договорился врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на встрече с министром спорта России Олегом Матыциным. Известно, что цена проекта составит почти 800 миллионов рублей, сообщает transsibinfo.com.
Новый бассейн даст возможность спортсменам заниматься в комфортных условиях и позволит активно развивать в регионе водные виды спорта, в том числе заплывы на длинные дистанции и водное поло. Помимо этого, новый объект создаст дополнительные рабочие места, что увеличит количество поступающих налогов в муниципальный и краевой бюджеты.
“Мы заинтересованы в том, чтобы в регионе проводились не только всероссийские, но и международные соревнования, так как Хабаровск является точкой интеграции в страны АТР”, — пояснил Олег Матыцин.
В последнее время в регионе большое внимание уделяется строительству спортивных объектов и развитию спорта в целом. Например, до конца этого года в Хабаровске планируют достроить краевой дворец единоборств «Самбо», а также завершить третий этап строительства регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре. Помимо этого, Дегтярев лично поручил финансово помочь хоккейным командам «Амур» и «СКА-Нефтяник», а также футбольному клубу «СКА-Хабаровск».
“Будем выводить клуб «Амур» в лидеры Континентальной хоккейной лиги. Уверен, что кубок Гагарина в обозримой перспективе может приехать в Хабаровск”, - отметил глава региона.
Напомним, что активная модернизация спортивной инфраструктуры началась в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На эти цели в регион направили сумму в размере 1,5 миллиарда рублей. В ближайшие 4 года в каждом районе края построят площадки для сдачи норм ГТО.
По словам экспертов, Хабаровский край становится все более привлекательным для чиновников федерального уровня. На это указывает то, что после каждого их приезда глава договаривается о дополнительных средствах для региона. Также специалисты отмечают, что опыт работы Дегтярева на федеральном уровне хорошо сказывается на Хабаровском крае.