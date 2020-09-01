Мэрия Новосибирска требует закрыть рынок, на котором была стрельба

В Новосибирске мэрия обратилась к Роспотребнадзору, Росприроднадзору, региональному правительству и администрации Новосибирского района с просьбой заняться «неблагополучной экологической обстановкой» в районе рынка на улице Малыгина в Верх-Тулинском сельсовете. Он граничит с Новосибирском как раз по линии улицы.
На стихийный рынок поступают постоянные жалобы как от рядовых жителей города, так и от депутатов. Чиновники нашли на рынке «многочисленные нарушения действующего санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, природоохранного законодательства».
В мэрии жалуются на то, что торговля на стихийном рынке идет с грузовых автомобилей-рефрижераторов. Продукты, которые испортились, сваливают с помощью трактора в близлежащий обводненный лог, поэтому в округе стоит нетерпимая вонь.
Дополнительным источником запаха стало то, что на территории бывшей воинской части содержат более 50 голов крупнорогатого скота. Отсюда распространяется запах навоза.
Осенью прошлого года на рынке произошла стрельба. Конфликт разгорелся из-за рэкета, и полицией были задержаны около 50 его участников.