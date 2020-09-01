Мэрия Новосибирска требует закрыть рынок, на котором была стрельба

В Новосибирске мэрия обратилась к Роспотребнадзору, Росприроднадзору, региональному правительству и администрации Новосибирского района с просьбой заняться «неблагополучной экологической обстановкой» в районе рынка на улице Малыгина в Верх-Тулинском сельсовете. Он граничит с Новосибирском как раз по линии улицы.