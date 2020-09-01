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Новосибирской области угрожает птичий грипп из Омской области

1 сентября 2020, 12:29
В области прививают птицу

Губернатор Андрей Травников распорядился усилить защиту Новосибирской области от птичьего гриппа. Угроза возникла из-за вспышки заболевания в Омской области, где было уничтожено более 10 тысяч голов домашней птицы.

На совещании в правительстве министр сельского хозяйства Евгений Лещенко заверил, что в Новосибирской области домашняя птица привита, а министерство принимает все необходимые меры по недопущению распространения птичьего гриппа.

В Омской области ограничительные мероприятия из-за вспышки инфекции действуют в 9 районах, а также на птицефабрике ЗАО «Иртышская».

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