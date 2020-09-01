atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирцы обсуждают кондуктора с неприличной надписью на футболке

1 сентября 2020, 15:33
«Совсем деградировали? Существуют же какие-то нормы приличия» - пишут новосибирцы.

Пассажиры автобуса были шокированы неприличной надписью на футболке кондуктора из Новосибирска.

Жительница мегаполиса сфотографировала обладательницу футболки и выложила фото в соцсети. Ее негодование поддержали и другие горожане. Кондуктору посоветовали ходить в этой футболке у себя в квартире, а не в общественном месте, где много детей.

Но были и те, кому пришлось по душе такое самовыражение кондуктора. Отметим, что на футболке была рекомендация тем, кто читает эту надпись, посетить место, находящееся за пределами личной сферы владелицы майки.

Материалы по теме
В Новосибирске в мороз кондуктор высадил из автобуса 10-летнюю девочкуМэр Новосибирска накажет водителей и кондукторов за работу без масок
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52