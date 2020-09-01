Новосибирцы обсуждают кондуктора с неприличной надписью на футболке

Пассажиры автобуса были шокированы неприличной надписью на футболке кондуктора из Новосибирска.
Жительница мегаполиса сфотографировала обладательницу футболки и выложила фото в соцсети. Ее негодование поддержали и другие горожане. Кондуктору посоветовали ходить в этой футболке у себя в квартире, а не в общественном месте, где много детей.
Но были и те, кому пришлось по душе такое самовыражение кондуктора. Отметим, что на футболке была рекомендация тем, кто читает эту надпись, посетить место, находящееся за пределами личной сферы владелицы майки.