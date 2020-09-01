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Под Новосибирском ищут юную местную Шурыгину

1 сентября 2020, 13:20
21 августа она исчезла в селе Боровое.

Под Новосибирском без вести пропала 14-летняя Кира Шурыгина. 21 августа она исчезла в селе Боровое, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: рост 160 см, худощавое телосложение, глаза зелёные, волосы русые. Была одета в тёмно-синюю олимпийку с белыми полосами на рукавах, светло-серую футболку, синие джинсы, синие с белым кроссовки. С собой имела рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей или тех, кто её видел после 21 августа, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт») или 112.

#Новости#Происшествия
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