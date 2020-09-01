Под Новосибирском ищут юную местную Шурыгину

Под Новосибирском без вести пропала 14-летняя Кира Шурыгина. 21 августа она исчезла в селе Боровое, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы девушки: рост 160 см, худощавое телосложение, глаза зелёные, волосы русые. Была одета в тёмно-синюю олимпийку с белыми полосами на рукавах, светло-серую футболку, синие джинсы, синие с белым кроссовки. С собой имела рюкзак.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей или тех, кто её видел после 21 августа, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт») или 112.