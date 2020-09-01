Травников призвал поддержать проекты новосибирских ученых

Губернатор Андрей Травников просит эффективнее использовать открытия новосибирских ученых и инноваторов в региональной экономике. Сейчас Более 1000 ученых продвигают порядка 200 проектов.
Он напомнил, что несмотря на пандемию, новосибирская наука получит необходимую поддержку. Это будет и финансовая помощь, и помощь в продвижении исследований. Губернатор считает, что предприятия, которые внедряют исследования ученых, также нужно поддерживать.
Министр науки и инноваций Алексей Васильев озвучил меры поддержки ученых в Новосибирской области. В частности, в области проводятся конкурсы на гранты для проведения фундаментальных исследований в 13 направлениях. На эти цели выделили 130 млн рублей.
Молодые ученые получают именные стипендии, гранты на научную деятельность и исследования. Это более 10 млн рублей в год. А инновационные компании, сотрудничающие с учеными, получают субсидии.