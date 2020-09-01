В Кольцово открылся ультрасовременный лицей «Технополис»

В день знаний губернатор НСО Андрей Травников вместе с мэром наукограда Кольцово Николаем Красниковым открыли МБОУ «Лицей Технополис». Это учебное заведение располагает уникальной для региона материально-технической базой. Здесь есть следующие лаборатории: трёхмерного моделирования и прототипирования, виртуальной и дополненной реальности, беспилотных летательных аппаратов, космической инженерии. кроме того, в лицее есть полигон для занятий робототехникой, студии компьютерного дизайна, видеопроизводства и звукозаписи.
«Это, пожалуй, самая умная школа из тех, что построены в последние годы. Задача состоит в том, чтобы ребята выходили из лицея не просто с пониманием своего будущего, а с очень серьёзной, достойной мотивацией – прославлять наш регион и всю Россию» - заявил Андрей Травников. Глава региона выразил надежду, что через несколько лет ученики лицея придут работать в СКИФ и другие научные центры.
С открытием IT-лицея «Технополис» в наукограде Кольцово сложился уникальный образовательный кластер. Помимо нового учебного заведения это биотехнологический лицей №21 и инженерный лицей (он же - школа №5).