В Кольцово открылся ультрасовременный лицей «Технополис»

«Это, пожалуй, самая умная школа из тех, что построены в последние годы. Задача состоит в том, чтобы ребята выходили из лицея не просто с пониманием своего будущего, а с очень серьёзной, достойной мотивацией – прославлять наш регион и всю Россию» - заявил Андрей Травников. Глава региона выразил надежду, что через несколько лет ученики лицея придут работать в СКИФ и другие научные центры.