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В Кольцово открылся ультрасовременный лицей «Технополис»

1 сентября 2020, 14:24
С открытием IT-лицея в наукограде Кольцово сложился уникальный образовательный кластер.

В день знаний губернатор НСО Андрей Травников вместе с мэром наукограда Кольцово Николаем Красниковым открыли МБОУ «Лицей Технополис». Это учебное заведение располагает уникальной для региона материально-технической базой. Здесь есть следующие лаборатории: трёхмерного моделирования и прототипирования, виртуальной и дополненной реальности, беспилотных летательных аппаратов, космической инженерии. кроме того, в лицее есть полигон для занятий робототехникой, студии компьютерного дизайна, видеопроизводства и звукозаписи.

«Это, пожалуй, самая умная школа из тех, что построены в последние годы. Задача состоит в том, чтобы ребята выходили из лицея не просто с пониманием своего будущего, а с очень серьёзной, достойной мотивацией – прославлять наш регион и всю Россию» - заявил Андрей Травников. Глава региона выразил надежду, что через несколько лет ученики лицея придут работать в СКИФ и другие научные центры.

С открытием IT-лицея «Технополис» в наукограде Кольцово сложился уникальный образовательный кластер. Помимо нового учебного заведения это биотехнологический лицей №21 и инженерный лицей (он же - школа №5).

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