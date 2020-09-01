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Posted 1 сентября 2020, 04:20

Published 1 сентября 2020, 04:20

Modified 5 августа 2022, 12:01

Updated 5 августа 2022, 12:01

В Новосибирской области 15 детей находятся в больнице из-за коронавируса

1 сентября 2020, 04:20
Снижается число заболевших и среди взрослого населения

Второй день подряд оперштаб Новосибирской области не меняет данные по числу заболевших детей. За сутки коронавирус не выявлен ни у одного ребенка.

Как и 31 августа в сводке значится 684 случая заражения среди детей.

Между тем выросло число пациентов в инфекционных больницах. Если вчера их было 12, то сегодня уже 15. Отметим, что госпитализируют не только инфицированных, но и с подозрением.

Согласно последним данным, коронавирусом заболели еще 52 человека, всего выявлено 11456 случаев. Трое умерли в последние сутки (361 всего).

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