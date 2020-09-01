В Новосибирской области 15 детей находятся в больнице из-за коронавируса

Posted 1 сентября 2020, 04:20
Published 1 сентября 2020, 04:20
Modified 5 августа 2022, 12:01
Updated 5 августа 2022, 12:01
Второй день подряд оперштаб Новосибирской области не меняет данные по числу заболевших детей. За сутки коронавирус не выявлен ни у одного ребенка.
Как и 31 августа в сводке значится 684 случая заражения среди детей.
Между тем выросло число пациентов в инфекционных больницах. Если вчера их было 12, то сегодня уже 15. Отметим, что госпитализируют не только инфицированных, но и с подозрением.
Согласно последним данным, коронавирусом заболели еще 52 человека, всего выявлено 11456 случаев. Трое умерли в последние сутки (361 всего).