В Новосибирске на квесте «Форт Боярд» ребенка укусила змея

Отец девочки рассказал «Вести Новосибирск», детский праздник проходил в «Форд Боярд» на Димитрова. После инцидента организаторы могли предложить лишь бинт для ребенка. Родителям самим пришлось вызывать скорую помощь. Но змея была не ядовитая, поэтому девочка не пострадала. Вот только теперь ей предстоит менять повязки.