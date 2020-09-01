В Новосибирске на квесте «Форт Боярд» ребенка укусила змея

Змея напала на маленькую девочку на квесте «Форт Боярд» в Новосибирске. Ребенка увезли в травмпункт.
Отец девочки рассказал «Вести Новосибирск», детский праздник проходил в «Форд Боярд» на Димитрова. После инцидента организаторы могли предложить лишь бинт для ребенка. Родителям самим пришлось вызывать скорую помощь. Но змея была не ядовитая, поэтому девочка не пострадала. Вот только теперь ей предстоит менять повязки.
Изданию представители квеста сообщили, что из развлекательной программы уже убрали крыс и змей, а с сотрудниками провели инструктаж.