В Новосибирске заработал первый фермерский рынок

Первый фермерский рынок открылся на зеле Толмачевского сельсовета в Новосибирске.
Крытый павильон рассчитан на 150 производителей. Но со временем его площадь увеличится, и он будет состоять уже из нескольких павильонов.
В день открытия на рынке продавали картофель из Ордынского района, рыбу, мед из Колыванского района. Также была представлена продукция из Алтайского края и ближнего зарубежья.
Также планируют привлечь к работе на рынке ветеринарного врача, фитосанитарного специалиста, открыть мясной цех с лабораторией.
Вскоре наладят и автобусное сообщение.