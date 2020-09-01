atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске заработал первый фермерский рынок

1 сентября 2020, 14:19
До фермерского рынка запустят автобус

Первый фермерский рынок открылся на зеле Толмачевского сельсовета в Новосибирске.

Крытый павильон рассчитан на 150 производителей. Но со временем его площадь увеличится, и он будет состоять уже из нескольких павильонов.

В день открытия на рынке продавали картофель из Ордынского района, рыбу, мед из Колыванского района. Также была представлена продукция из Алтайского края и ближнего зарубежья.

Также планируют привлечь к работе на рынке ветеринарного врача, фитосанитарного специалиста, открыть мясной цех с лабораторией.

Вскоре наладят и автобусное сообщение.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52