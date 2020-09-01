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В Новосибирской области с 5 сентября отменяются четыре электрички

1 сентября 2020, 17:48
Это связано с окончанием летнего сезона

В Новосибирской области из-за окончания летнего сезона отменяются четыре пригородных электропоезда. Они курсируют в Южном направлении по субботам и воскресеньям.

Из расписания исчезнут:

– №6653 сообщением Новосибирск – Искитим, отправление в 11:00, прибытие в 12:25;

– №6655 сообщением Новосибирск – Искитим, отправление в 13:02, прибытие в 14:28;

– №6654 сообщением Искитим – Новосибирск, отправление в 14:06, прибытие в 15:35;

– №6656 сообщением Искитим – Новосибирск, отправление в 15:46, прибытие в 17:13.

Эти электрички были введены на летний период с 4 июля. Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

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