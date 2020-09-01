В НСО создали интерактивную карту тестирования на коронавирус

Разработку ресурса курировало региональное министерство цифрового развития и связи, а воплощали подведомственные учреждения – Центр навигационных и геоинформационных технологий и Центр информационных технологий. Работы велись на базе региональной геоинформационной системы Новосибирской области (РГИС). По словам министра цифрового развития и связи Анатолия Дюбанова, сервис полезен тем, кто желает самостоятельно сдать тест на коронавирус.