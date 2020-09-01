В НСО создали интерактивную карту тестирования на коронавирус

В Новосибирской области пр поддержке Правительства региона создана интерактивная карта пунктов тестирования на коронавирус. Она запущена на официальном портале оперативного штаба по ситуации с COVID-19 в НСО.
Разработку ресурса курировало региональное министерство цифрового развития и связи, а воплощали подведомственные учреждения – Центр навигационных и геоинформационных технологий и Центр информационных технологий. Работы велись на базе региональной геоинформационной системы Новосибирской области (РГИС). По словам министра цифрового развития и связи Анатолия Дюбанова, сервис полезен тем, кто желает самостоятельно сдать тест на коронавирус.
Роспотребнадзор рекомендует использовать этот ресурс новосибирцам, прибывающим из-за рубежа (они обязаны по закону передать в ведомство результаты тестирования). В случае сомнений положен 14-дневный карантин.
Всего на карте отмечены более 200 лабораторий, где можно сдать тест. Причем пункты, где выявляют коронавирус и антитела - отмечены разными цветами. Далее карта будет дорабатываться и дополняться.