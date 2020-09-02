Искитим вошел в ТОП-3 городов с самым грязным воздухом

Город Искитим Новосибирской на прошлой неделе области вошел в ТОП-3 городов с самым грязным воздухом. Рейтинг был составлен экологами на основе средних значений концентрации мелкодисперсной пыли РМ2,5 за прошлую неделю в мкг/м3.
Уровень загрязнения воздуха в Сибири оценивался на основе 105840 разовых 20-минутных измерений в онлайн-режиме. Данные брались с более 200 датчиков качества атмосферного воздуха.
В «зелёной» зоне с концентрациями РМ2,5 менее 12 мкг/м3 оказались 40 городов. 10 населенных пунктов вошли в зону повышенного уровня загрязнения.
Хуже всего дела обстоят в Норильске с показаниями 26 мкг/м3.⠀Искитим с 22 мкг/м3 оказался на втором месте.⠀Третье место занимает Новокузнецк - 20 мкг/м3.