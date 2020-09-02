Искитим вошел в ТОП-3 городов с самым грязным воздухом

Город Искитим Новосибирской на прошлой неделе области вошел в ТОП-3 городов с самым грязным воздухом. Рейтинг был составлен экологами на основе средних значений концентрации мелкодисперсной пыли РМ2,5 за прошлую неделю в мкг/м3.