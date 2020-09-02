Кобзев: повышения энерготарифов в Иркутской области не будет

По словам Кобзева, жители региона не желают увеличивать траты на электроэнергию. У этого нежелания есть абсолютно объяснимая причина: в некоторых населенных пунктах она является безальтернативным источником не только для освещения, но и для отопления помещений. По этой причине не может идти речи о разделении потребителей на какие-то категории, а также о введении социальной нормы "Данный вопрос не рассматривается, для меня все люди равны”.