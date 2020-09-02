Кобзев: повышения энерготарифов в Иркутской области не будет

“Неоднократно говорил и повторю: я не допущу выравнивания тарифов до среднего уровня по стране”, - отметил он.
Глава региона напомнил, что в Иркутской области низкие тарифы обусловлены работой сразу нескольких гидроэлектростанций, то есть себестоимость электроэнергии находится на низком уровне. “Это не подарок судьбы, а заслуженная компенсация жителям. В том числе за потерю пахотных земель при строительстве ГЭС, за ударный труд жителей, которые это все возводили. Не мы вводили такие тарифы, не нам их отбирать”, - считает врио губернатора.
По словам Кобзева, жители региона не желают увеличивать траты на электроэнергию. У этого нежелания есть абсолютно объяснимая причина: в некоторых населенных пунктах она является безальтернативным источником не только для освещения, но и для отопления помещений. По этой причине не может идти речи о разделении потребителей на какие-то категории, а также о введении социальной нормы "Данный вопрос не рассматривается, для меня все люди равны”.
Кобзев убежден, что чьи-то отдельные мнения не могут нарушать законные интересы местных жителей. Глава региона напомнил, что обладает достаточным количеством ресурсов, которые помогут сохранить ранее достигнутые договоренности со структурами федерального и регионального уровня.
“Пока я здесь, общий тренд на выравнивание тарифов нашей области не коснется”, - заявил Кобзев.