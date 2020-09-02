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Новосибирск ждет первую партию вакцины от коронавируса

3 сентября 2020, 01:50
Сообщается, что для полной защиты от коронавируса в Новосибирской области сформирован запас медицинских средств.

В Новосибирской области завершилась проверка помещений, где предполагается хранить первую партию вакцины от коронавируса. Всего будет почти два миллиона препаратов. Необходимо докупить дополнительное оборудование для хранения и транспортировки вакцины от COVID-19.

Сообщается, что для полной защиты от коронавируса в Новосибирской области сформирован запас медицинских средств. В резерве запасено 70 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, 1 млн масок, 15 тысяч мешков для переливания крови.

Закуплены три изолирующих бокса для перевозки как инфицированных, так и здоровых людей. Для медучреждений приобретено 412 аппаратов искусственной вентиляции легких и более 1200 рециркуляторов.

Лекарство разработано в Центре имени Н.Ф. Гамалеи. Массовая вакцинация россиян начнется уже в ноябре.

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