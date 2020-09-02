Новосибирск ждет первую партию вакцины от коронавируса

В Новосибирской области завершилась проверка помещений, где предполагается хранить первую партию вакцины от коронавируса. Всего будет почти два миллиона препаратов. Необходимо докупить дополнительное оборудование для хранения и транспортировки вакцины от COVID-19.
Сообщается, что для полной защиты от коронавируса в Новосибирской области сформирован запас медицинских средств. В резерве запасено 70 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, 1 млн масок, 15 тысяч мешков для переливания крови.
Закуплены три изолирующих бокса для перевозки как инфицированных, так и здоровых людей. Для медучреждений приобретено 412 аппаратов искусственной вентиляции легких и более 1200 рециркуляторов.
Лекарство разработано в Центре имени Н.Ф. Гамалеи. Массовая вакцинация россиян начнется уже в ноябре.