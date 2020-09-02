Новосибирским болельщикам разрешили посещать стадионы

Правительство Новосибирской области разрешило допуск зрителей на матчи новосибирских клубов после пандемии коронавируса. Очередные ограничения в регионе сняты. Однако на трибунах будут заняты только четверть мест (25% от вместимости арены).
2 сентября стартует новый сезон КХЛ. Новосибирская «Сибирь» первую домашнюю встречу хоккейного первенства проведет проведет 10 сентября против ЦСКА. Билетную программу ХК «Сибирь» обнародует в ближайшие дни.
Волейбольный чемпионат России предварительно стартует 25 сентября. Календарь игр новосибирского «Локомотива» еще не сформирован.