atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирским болельщикам разрешили посещать стадионы

2 сентября 2020, 17:20
Однако на трибунах будут заняты только четверть мест.

Правительство Новосибирской области разрешило допуск зрителей на матчи новосибирских клубов после пандемии коронавируса. Очередные ограничения в регионе сняты. Однако на трибунах будут заняты только четверть мест (25% от вместимости арены).

2 сентября стартует новый сезон КХЛ. Новосибирская «Сибирь» первую домашнюю встречу хоккейного первенства проведет проведет 10 сентября против ЦСКА. Билетную программу ХК «Сибирь» обнародует в ближайшие дни.

Волейбольный чемпионат России предварительно стартует 25 сентября. Календарь игр новосибирского «Локомотива» еще не сформирован.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52