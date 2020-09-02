Новосибирский кардиодиспансер вернулся к прежнему режиму работы

По словам главврача Оксаны Доничевой, за три месяца напряженной работы в условиях пандемии госпиталь принял на лечение 700 пациентов с тяжелой сопутствующей патологией. Речь идет о сосудистых больных, диабетиках и др. После закрытия в медучреждении несколько раз проводили дезинфекцию. С 1 сентября кардиоцентр начал амбулаторный прием пациентов, после заработает и стационар.