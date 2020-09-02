Новосибирский кардиодиспансер вернулся к прежнему режиму работы

С 1 сентября новосибирский кардиодиспансер, на базе которого ранее размешался инфекционный госпиталь, начал принимать плановых больных.
По словам главврача Оксаны Доничевой, за три месяца напряженной работы в условиях пандемии госпиталь принял на лечение 700 пациентов с тяжелой сопутствующей патологией. Речь идет о сосудистых больных, диабетиках и др. После закрытия в медучреждении несколько раз проводили дезинфекцию. С 1 сентября кардиоцентр начал амбулаторный прием пациентов, после заработает и стационар.
Напомним, в области один за другим закрылись инфекционные госпитали. Прием больных коронавирусом осуществляют больницы №11 и 12. Все оборудование, в частности аппараты ИВЛ, приобретенные за период пандемии, останутся в учреждениях. Это более 7 тыс. единиц.