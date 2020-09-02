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Posted 2 сентября 2020, 07:33

Published 2 сентября 2020, 07:33

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

Новосибирское предприятие задолжало работникам 3,7 миллиона рублей

2 сентября 2020, 07:33
Зарплату выплатили только после вмешательства прокуратуры

В Кочковском районе Новосибирской области прокуратура проверила работу ОАО «Решетовское». Это предприятие занимается сельскохозяйственной деятельностью.

Прокуратура выяснила, то у работодателя перед 223 сотрудниками есть существенный долг по зарплате. За июнь 220 года она составила более 3,7 миллиона рублей.

От руководителя в прокуратуре потребовали выплатить деньги. В итоге задолженность была полностью погашена.

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