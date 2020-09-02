Новосибирское предприятие задолжало работникам 3,7 миллиона рублей

Posted 2 сентября 2020, 07:33
Published 2 сентября 2020, 07:33
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
В Кочковском районе Новосибирской области прокуратура проверила работу ОАО «Решетовское». Это предприятие занимается сельскохозяйственной деятельностью.
Прокуратура выяснила, то у работодателя перед 223 сотрудниками есть существенный долг по зарплате. За июнь 220 года она составила более 3,7 миллиона рублей.
От руководителя в прокуратуре потребовали выплатить деньги. В итоге задолженность была полностью погашена.