Под Нижним Новгородом образовалось мазутное озеро

Жительнице Омска угрожали «карой божьей» за желание сделать аборт после лечения от COVID-19. Как пишет gorod55.ru, во время болезни женщина принимала большое количество сильнодействующих лекарств, после чего узнала о своей беременности. Обратившись в гинекологическое отделение, омичка столкнулась со звонками и угрозами от неизвестной женщины, которая обещала ей моральные страдания и призывала рожать несмотря ни на что. Руководство больницы начало проверку.