Под Нижним Новгородом образовалось мазутное озеро

Нижегородская область
Под Нижним Новгородом жители жалуются на “огромную черную жижу”, пишет newsnn.ru. По словам экологов, на участке кто-то вылил нефтяные отходы, после чего образовалось целое мазутное озеро.
Татарстан
В Казани после конфликта в кафе расстреляли парня и девушку, сообщает inkazan.ru. По словам очевидцев, пара покинула общепит после ссоры, однако их догнали двое неизвестных и открыли стрельбу.
Башкирия
В Башкирии женщину приговорили к 1,5 годам тюрьмы за попытку убить своего новорожденного. Как пишет mkset.ru, женщина родила в домашних условиях и решила избавится от ребенка выкинув его в мусор.
Удмуртия
В психоневрологическом интернате Удмуртии подозревают очаг коронавирусной инфекции, пишет udm-info.ru. По данным местного телеграмм канала, среди сотрудников и больных учреждения 50 тестов на коронавирус оказались положительными, однако еще не подтвержденными Роспотребнадзором.
Ростовская область
Полиция Ростовской области проверяет информацию о заминированной 1 сентября школе. Как пишет rostovgazeta.ru, утром появилась информация, что школа №87 была заминирована. Из учреждения эвакуировали сотрудников, дети еще в школу не пришли.
Приморье
В Уссурийске задержали мужа и жену за роспись стен рекламой интернет-магазина с наркотиками, пишет vostokmedia.com. Как рассказали задержанные, таким образом они подрабатывали - одно объявление стоило 100 рублей.
Ленинградская область
В Санкт-Петербурге занято 80% коек, предназначенных для коронавирусных больных. Сокращение коечного фонда связано с уменьшением числа стационаров, задействованных для больных с Сovid-19. Как сообщается на портале newia.ru, согласно данным в июле было свободным порядка 68% коечного фонда. На сегодняшний день свободны лишь пятая часть коек для взрослых больных и 37% коек для детей.
Хакасия
В Хакасии коммунальные службы медленно готовятся к отопительному сезону. По состоянию на начало августа уровень готовность по Саяногорску составлял лишь 22 %. Часть управляющих организаций попросту не выполняет своих обязательств, сообщает newkhakasiya.online. За подготовкой объектов ЖКХ к зиме теперь будут следить сотрудники прокуратуры.
Омская область
Жительнице Омска угрожали «карой божьей» за желание сделать аборт после лечения от COVID-19. Как пишет gorod55.ru, во время болезни женщина принимала большое количество сильнодействующих лекарств, после чего узнала о своей беременности. Обратившись в гинекологическое отделение, омичка столкнулась со звонками и угрозами от неизвестной женщины, которая обещала ей моральные страдания и призывала рожать несмотря ни на что. Руководство больницы начало проверку.
Оренбургская область
Оренбургские коммунисты борются за возвращение Ленина. Как пишет 56orb.ru, депутаты написали обращение к министру культуры России. Они попросили у него 8 миллионов рублей на памятник Ленину, два года назад отправленный на реставрацию. Выяснилось, что стоимость работ оказалась для партии неподъемной.
Карелия
Количество убийств в Карелии с начала этого года выросло на 70 процентов. Как сообщает karelinform.ru, за первые шесть месяцев в республике правоохранители зарегистрировали 39 убийств, что вывело регион в список наиболее «заметных» субъектов Северо-Запада. Также за первое полугодие Карелия попала в лидеры по уровню подростковой преступности.
Тюменская область
Перед приездом президента Путина на улицах Тобольска начали ходить люди с топорами и арбалетами, сообщает nashgorod.ru. По словам очевидцев, один из вооруженных мужчин вел себя агрессивно, бросаясь оскорблениями в прохожих. Прибывшие на место полицейские задержали нарушителя и изъяли у него арбалет. Ранее местные жители рассказывали, что по городу ходил мужчина в хоккейной маске и с топором в руках.
Хабаровский край
В Хабаровске коровы заблокировали трамвайные пути, сообщает transsibinfo.com. Животных приманила высокая трава вдоль рельсов, которую очень давно не скашивали коммунальные службы. Водителю трамвая пришлось отгонять скот, чтобы продолжить движение. Напомним, что жители часто жаловались на проблему высокой травы в городе.
Ставропольский край
На Ставрополье обнаружили грязный притон, в котором живут маленькие дети. Как пишет newstracker.ru, двое мальчиков дошкольного возраста проживают в антисанитарии, ходят голые и грязные, а также плохо питаются. Следственный комитет инициировал проверку. Известно, что их родители злоупотребляют алкоголем и ведут разгульный образ жизни.
Челябинская область
В Челябинской области за две недели испарилось заповедное озеро. Как сообщается на портале «Курс дела», лечебное озеро Горькое по непонятным причинам пересохло в течение нескольких дней, о чем рассказали активисты. Отмечается, что водоем был гидрологическим памятником природы и славился щелочными и минеральными грязями.
ХМАО
В ХМАО на дороге, ремонт которой обошелся в пять миллиардов рублей, появились трещины. Как сообщает muksun.fm, дефекты замечены на участке между поселками Унъюган и Коммунистический. В администрации региона отметили, что дорога находится еще на гарантии, и все недочеты должны устранить подрядчик.
Волгоградская область
В Волгоградской области чиновники предложили инвалиду-колясочнику использовать вместо стационарного пандуса съемные полозья, сообщает издание novostivolgograda.ru. Однако для использования такой конструкции, молодому человеку нужно встать с коляски, вытащить пандус из квартиры, разложить на лестнице, съехать, собрать и затем вытащить конструкции на улицу. После прогулки проделать обратную процедуру. В дело вмешалась прокуратура и установила, что права инвалиды в этой ситуации нарушают.
Свердловская область
В Свердловской области сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя, который только с 21 попытки смог продуть в алкотестер. Как сообщает издание tagilcity.ru, мужчина отмечал рождение ребенка, при этого старший сын находился с ним в авто. В выдыхаемом воздухе содержание паров этилового спирта составило 0,528 миллиграмма на литр.