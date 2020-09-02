Травников оценил развитие сельской ипотеки в районах НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высоко оценил роль сельской ипотеки в развитии региона. По объему Новосибирская область входит в пятерку лидеров в России, вместе с Белгородской областью, Башкортостаном, Татарстаном и Удмуртией.
В районах области ведется строительство служебного жилья для бюджетников. «Мы сдаём современные дома, уже два года реализуется эта программа, и мы обязательно продлим её, будем изыскивать средства для того, чтобы программа не останавливалась», - пообещал Андрей Травников.
Также глава региона напомнил, что уже два года бюджет выделяет по 150 миллионов рублей на строительство новых домов. Например, в прошлом году были обеспечены жильем 90 семей.
«Россельхозбанк» выдал с начала года 1,7 млрд рублей «сельской ипотеки», в среднем - 2,3 млн рублей на одну семью. Чаще всего жильё приобретается в Новосибирском, Искитимском, Краснозёрском и Карасукском районах.