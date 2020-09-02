Травников: Сроки модернизации котельных в Черепаново должны быть выдержаны

- Это проект с участием федерального финансирования со стороны Фонда содействия реформированию ЖКХ. Этот проект получил поддержку потому, что Фонд высоко оценил, как мы реализовали предыдущие проекты – в Оби и в Маслянине. Там всё было сделано в срок. Того же я требую и по объекту в Черепаново, сроки должны быть выдержаны неукоснительно, - ответил на все возражения губернатор.