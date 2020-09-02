Травников: Сроки модернизации котельных в Черепаново должны быть выдержаны

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал в Черепаново. Здесь его заинтересовала котельная Завода строительных материалов, где идет реализация инвестиционного проекта государственно-частного партнёрства с вложениями в объеме 741 миллион рублей.
В Черепаново проект модернизации подразумевает строительство восьми и реконструкцию одной котельной тепловой мощностью 40 мегаватт. Также планируется построить и реконструировать 14,5 км тепловых сетей. Со стороны Фонда содействия реформированию ЖКХ поддержка проекта составляет 444,8 миллиона рублей, по 148,3 миллиона отдают на реализацию проекта бюджет региона и концессионер. На данный момент построены корпуса восьми газовых котельных, идет монтаж оборудования.
Депутаты Заксобрания сообщили губернатору, что из-за пандемии весной и в начале лета поставки комплектующих в Черепаново замедлились. К настоящему моменту необходимое оборудование получено, но летом работы на объекте можно было вести заметно активнее. Теперь приходится нагонять сроки.
- Это проект с участием федерального финансирования со стороны Фонда содействия реформированию ЖКХ. Этот проект получил поддержку потому, что Фонд высоко оценил, как мы реализовали предыдущие проекты – в Оби и в Маслянине. Там всё было сделано в срок. Того же я требую и по объекту в Черепаново, сроки должны быть выдержаны неукоснительно, - ответил на все возражения губернатор.