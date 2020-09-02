В Хабаровском крае будет снижен транспортный налог

На сегодняшний день жителям края приходится много платить как за владение новыми автомобилями, так и подержанными. К примеру, налог на авто, мощность которого превышает 250 лошадиных сил, составляет 150 рублей за лошадиную силу. Это максимально допустимый размер согласно федеральному законодательству. Жители региона не раз обращались к местным властям с просьбой снизить размер налога хотя бы до уровня соседнего Приморского края или Якутии. Зачастую хабаровчане именно в этих регионах регистрируют свой транспорт.