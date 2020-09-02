В Хабаровском крае будет снижен транспортный налог

По словам Дегтярева, транспортный налог будет или ниже, или сопоставим с Приморским краем. Как пишет transsibinfo.com, стоить это региональному бюджету будет порядка 226 миллионов рублей. Уточняется, что врио губернатора в ближайшее время намерен внести соответствующий законопроект в краевую думу.
Предполагается, что налог удастся понизить за счет экономии на содержании чиновников. В следующем году расходы на содержание административно-управленческого аппарата сократятся на 400 миллионов рублей.
«Я попросил просчитать несколько вариантов наше министерство финансов. Мы видим, что экономия на следующий год у нас по управленческому аппарату - 405 миллионов, мы на 5% снижаем расходы на чиновников, депутатов и мировых судей», - пояснил Дегтярев.
На сегодняшний день жителям края приходится много платить как за владение новыми автомобилями, так и подержанными. К примеру, налог на авто, мощность которого превышает 250 лошадиных сил, составляет 150 рублей за лошадиную силу. Это максимально допустимый размер согласно федеральному законодательству. Жители региона не раз обращались к местным властям с просьбой снизить размер налога хотя бы до уровня соседнего Приморского края или Якутии. Зачастую хабаровчане именно в этих регионах регистрируют свой транспорт.
Эксперты отмечают, что инициатива, предложенная Дегтяревым, хорошо продумана и проработана и, вероятнее всего, будет одобрена депутатами Хабаровского края.