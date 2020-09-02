В Иркутской области идет массовое строительство новых школ

В Тулуне, который год назад пережил крупнейшее наводнение, в микрорайоне Угольщиков открыли новую школу взамен пострадавших от стихии двух учебных учреждений. Сообщается, что школу, рассчитанную на 1275 учеников, возвели на средства компании «Роснефть». В здании обустроили два бассейна, спортивный и актовый залы, библиотеку. Кроме того, для ребят в новой школе есть кабинет робототехники, студия дизайна, издательский центр, телестудия и инженерный класс. В новой школе учебный процесс будет проходить в одну смену, сообщает irksib.ru.