В Иркутской области идет массовое строительство новых школ

В Тулуне, который год назад пережил крупнейшее наводнение, в микрорайоне Угольщиков открыли новую школу взамен пострадавших от стихии двух учебных учреждений. Сообщается, что школу, рассчитанную на 1275 учеников, возвели на средства компании «Роснефть». В здании обустроили два бассейна, спортивный и актовый залы, библиотеку. Кроме того, для ребят в новой школе есть кабинет робототехники, студия дизайна, издательский центр, телестудия и инженерный класс. В новой школе учебный процесс будет проходить в одну смену, сообщает irksib.ru.
Помимо новой школы в Тулуне, первого сентября состоялось открытие гимназии-интерната в поселке Усть-Ордынский. Это учебное заведение рассчитано на 285 мест. Также уточняется, что 64 ребенка будут жить в гимназии постоянно. Специально для учеников организовали кружок хореографии, оркестр бурятских народных инструментов, театральную студию, а также студию декоративно-прикладного искусства.
На церемонии открытия гимназии врио губернатора региона Игорь Кобзев отметил, что данное учебное заведение станет методическим центром по сохранению и развитию бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе и других территориях Иркутской области.
Также в Усть-Ордынском после проведенного капитального ремонта открылась школа № 2. В здании учебного заведения провели отделочные работы, полностью заменили мебель, обновили фасад. На эти цели в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования Иркутской области» выделили порядка 117 миллионов рублей. Учебный процесс для 1,4 тысячи учеников здесь организован в две смены.
В День знаний в регионе открылись новые школы в Куйтуне на 750 мест, в Свирске на 250 мест и в Ангарске на 825 мест. Всего к занятиям приступили 335 тысяч ребят, из которых 36,7 тысячи – первоклассники.
Напомним, областные власти занялись развитием системы образования в Иркутском регионе. Задача, которую намерены решить в первую очередь, это дефицит мест в детских садах. Игорь Кобзев отметил, что уже к следующему году данной проблемы в области не должно быть. Кроме того, до 2022 года планируют построить еще 17 школ и 16 детсадов в 17 районах Приангарья.