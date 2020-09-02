В Новосибирске 1 сентября началось поножовщиной в частном доме

В ночь на 1 сентября в Новосибирскую городскую клиническую больницу доставили 47-летнего мужчину с ножевым ранением почки. Его привезли из частного дома по улице Авиационной Дзержинского района.
Полицейские начали разбирательство и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась 37-летняя ранее не судимая сожительница потерпевшего.
По версии полиции, мужчина и женщина распивали спиртное. В ходе возникшей ссоры задержанная нанесла своему сожителю ножевое ранение.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.