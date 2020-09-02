В Новосибирске водитель «Камаза» сбил велосипедиста и скрылся

В Новосибирске 30 августа произошло ДТП с участием грузовика и велосипедиста. Об этом рассказали в сообществе АСТ-54.
- В районе обеда, предположительно в 12.00-12:30, на Старом шоссе, 106, водитель грузового КамАЗа сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия, - написала Дарья Карамышева. Девушка разыскивает свидетелей этой аварии или любые записи с моментом столкновения.
Она уточнила, что состояние велосипедиста тяжёлое, он находится в реанимации. При этом в официальной хронике ГИБДД за этот день такая авария отсутствует.