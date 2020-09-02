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В Новосибирске взрослый мужчина пытался познакомиться с девочкой у школы

2 сентября 2020, 15:34
Родители обратились в полицию

Взрослый мужчина уговаривал 12-летнюю девочку сесть к нему в машину возле одной из школ Новосибирска.

О случившемся рассказал родственник девочки в группе «Инцидент Новосибирск». 30 августа школьница получала учебники в школе. Когда она подошла к воротам образовательного учреждения, ее окликнул взрослый мужчина, который сидел в машине. Он спросил у нее сначала направление до метро, а потом уговаривал ее показать дорогу. Получив отказ, он попытался с ней познакомиться.

Девочка описала незнакомца, и родители написала заявление в полицию.

По словам девочки, мужчине на вид 40 лет, у него темные волосы, славянской внешности. На лице есть множественные шрамы от прыщей.

#Новости#Происшествия
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