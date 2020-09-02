В Новосибирске взрослый мужчина пытался познакомиться с девочкой у школы

Взрослый мужчина уговаривал 12-летнюю девочку сесть к нему в машину возле одной из школ Новосибирска.
О случившемся рассказал родственник девочки в группе «Инцидент Новосибирск». 30 августа школьница получала учебники в школе. Когда она подошла к воротам образовательного учреждения, ее окликнул взрослый мужчина, который сидел в машине. Он спросил у нее сначала направление до метро, а потом уговаривал ее показать дорогу. Получив отказ, он попытался с ней познакомиться.
Девочка описала незнакомца, и родители написала заявление в полицию.
По словам девочки, мужчине на вид 40 лет, у него темные волосы, славянской внешности. На лице есть множественные шрамы от прыщей.