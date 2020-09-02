В Новосибирской школе детей заставили оплатить горячий чай

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук проверит жалобу, поступившую на школу №32 в областном центре. Родители пожаловались, что 1 сентября у младшеклассников, получающих горячее питание бесплатно, потребовали дополнительно оплатить чай. Возмущенная информация была размещена в соцсетях.
"Здесь есть какое-то непонимание. Я эту ситуацию отработаю. Горячее питание предполагает наличие какого-то горячего блюда и горячего напитка", - заявил Федорчук. Ранее сделать бесплатным питание для школьников постановил президент России Владимир Путин.