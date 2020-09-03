Бывший глава райотдела полиции Новосибирска продался за хинкали

Posted 3 сентября 2020, 04:23
Published 3 сентября 2020, 04:23
Modified 5 августа 2022, 12:02
Updated 5 августа 2022, 12:02
Экс-начальник Дзержинского районного отдела полиции Новосибирска пойдет под суд за взятки от бизнесменов в виде горячих обедов.
Подробности дела «Ъ» удалось узнать у зампрокурора района Дениса Городилова. В материалах дела говорится, что подполковник Денис Городилов пошел на сделку с владельцами нескольких кафе и торговых павильонов в районе. Причем он знал о том, что площадь помещений превышала ту, что они арендовали у города. Информацию он скрывал взамен на бесплатное питание в столовой коммерсантов. Полицейский не шиковал, заказывал в основном хинкали да салат из огурцов. Общая сумма горячих обедов, которые являлись взяткой, составила 53 тысячи рублей. Хотя изначально речь шла о взятке в 200 тысяч рублей.
Подполковник провел в СИЗО почти год, в феврале этого года его отпустили под подписку о невыезде. Он сознался, что помогал предпринимателям за обеды.