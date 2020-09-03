atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 сентября 2020, 04:23

Published 3 сентября 2020, 04:23

Modified 5 августа 2022, 12:02

Updated 5 августа 2022, 12:02

Бывший глава райотдела полиции Новосибирска продался за хинкали

3 сентября 2020, 04:23
Обвиняемый дал признательные показания

Экс-начальник Дзержинского районного отдела полиции Новосибирска пойдет под суд за взятки от бизнесменов в виде горячих обедов.

Подробности дела «Ъ» удалось узнать у зампрокурора района Дениса Городилова. В материалах дела говорится, что подполковник Денис Городилов пошел на сделку с владельцами нескольких кафе и торговых павильонов в районе. Причем он знал о том, что площадь помещений превышала ту, что они арендовали у города. Информацию он скрывал взамен на бесплатное питание в столовой коммерсантов. Полицейский не шиковал, заказывал в основном хинкали да салат из огурцов. Общая сумма горячих обедов, которые являлись взяткой, составила 53 тысячи рублей. Хотя изначально речь шла о взятке в 200 тысяч рублей.

Подполковник провел в СИЗО почти год, в феврале этого года его отпустили под подписку о невыезде. Он сознался, что помогал предпринимателям за обеды.

Материалы по теме
Алтайского депутата в Новосибирске задержали за взяткуВоенного в Новосибирске осудили за взятку и растратуСотрудник новосибирской ИК обвиняется в получении взятки от заключенного
#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика