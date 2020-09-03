Дегтярев добивается присвоения Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести»

Накануне прошла прямая линия с жителями края, на которой Дегтярев сообщил, что правительство готовит необходимые документы, чтобы Комсомольск-на-Амуре получил статус «Город трудовой доблести». Временно исполняющий обязанности губернатора направил соответствующее обращение президенту Владимиру Путину. Об этом пишет transsibinfo.com.
Ранее власти города уже выступали с таким предложением, а активисты собирали подписи под петицией, чтобы направить ее главе государства. Но лидер страны так и не получил обращение.
Михаил Дегтярев считает, что Комсомольск-на-Амуре в самое ближайшее время может стать «Городом трудовой доблести».
В ходе прямой линии глава края затронул не только тему возможного нового статуса города. В последние годы основной промышленный центр региона находится в кризисе из-за политических конфликтов. Многие проблемы города озвучили местные жители во время прямой линии. Дегтярев поручил разобраться с этим структурам краевого правительства и муниципальной администрации.