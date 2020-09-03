Кобзев: Экологии Байкала ничего не угрожает

Как сообщает irk.ru, такую информацию глава области озвучил на пресс-конференции, посвященной подведению итогов восьмимесячного руководства регионом. Для наглядной демонстрации с собой он принес несколько образцов отходов из Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).
«У нас две проблемные территории – «Усольехимпром» и площадка бывшего БЦБК. Угрозы вреда природе на них постепенно ликвидируются», - сказал Кобзев.
Так, уже в следующем году начнутся работы по строительству инженерных сооружений на территории комбината. Они будут препятствовать попаданию ядовитых отходов в бассейн Байкала. А к началу 2024 года планируется полностью рекультивировать эту площадку, технологию, по которой будут выполняться работы, начнут обсуждать в 2022 году. Этот вопрос правительство региона будет решать совместно с экологами, общественниками и учеными.
Стоит отметить, что решение проблем вокруг отходов БЦБК и «Усольехимпрома» в регионе затягивалось годами. И теперь ситуация сдвинулась с мертвой точки - уже есть планы мероприятий и сроки, а основные работы по ликвидации уже запущены.