Кобзев: Экологии Байкала ничего не угрожает

Так, уже в следующем году начнутся работы по строительству инженерных сооружений на территории комбината. Они будут препятствовать попаданию ядовитых отходов в бассейн Байкала. А к началу 2024 года планируется полностью рекультивировать эту площадку, технологию, по которой будут выполняться работы, начнут обсуждать в 2022 году. Этот вопрос правительство региона будет решать совместно с экологами, общественниками и учеными.