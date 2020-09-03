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Кобзев: Экологии Байкала ничего не угрожает

3 сентября 2020, 19:29
Игорь Кобзев, исполняющий обязанности главы Иркутской области, заявил, что поставленные региональному правительству задачи по сокращению загрязнения Байкала выполнены. На сегодняшний день экологии озера ничего не угрожает.

Как сообщает irk.ru, такую информацию глава области озвучил на пресс-конференции, посвященной подведению итогов восьмимесячного руководства регионом. Для наглядной демонстрации с собой он принес несколько образцов отходов из Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

«У нас две проблемные территории – «Усольехимпром» и площадка бывшего БЦБК. Угрозы вреда природе на них постепенно ликвидируются», - сказал Кобзев.

Так, уже в следующем году начнутся работы по строительству инженерных сооружений на территории комбината. Они будут препятствовать попаданию ядовитых отходов в бассейн Байкала. А к началу 2024 года планируется полностью рекультивировать эту площадку, технологию, по которой будут выполняться работы, начнут обсуждать в 2022 году. Этот вопрос правительство региона будет решать совместно с экологами, общественниками и учеными.

Стоит отметить, что решение проблем вокруг отходов БЦБК и «Усольехимпрома» в регионе затягивалось годами. И теперь ситуация сдвинулась с мертвой точки - уже есть планы мероприятий и сроки, а основные работы по ликвидации уже запущены.

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