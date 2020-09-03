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На Михайловской набережной споют песни военных лет

3 сентября 2020, 14:52
Концерт посвящен 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню окончания Второй мировой войны.

4 сентября в парке культуры и отдыха «Михайловская набережная» в рамках фестиваля «Песни военных лет» состоится концерт на открытом воздухе. Он посвящен 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню окончания Второй мировой войны.

В концерте примет участие академический Сибирский русский народный хор центра «Евразия», Новосибирский городской духовой оркестр, военный оркестр и ансамбль песни и пляски штаба Сибирского округа войск нацгвардии.

Вход свободный. Организаторы предупреждают, что необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и масочный режим.

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