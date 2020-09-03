На Михайловской набережной споют песни военных лет

4 сентября в парке культуры и отдыха «Михайловская набережная» в рамках фестиваля «Песни военных лет» состоится концерт на открытом воздухе. Он посвящен 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню окончания Второй мировой войны.