На Михайловской набережной споют песни военных лет

4 сентября в парке культуры и отдыха «Михайловская набережная» в рамках фестиваля «Песни военных лет» состоится концерт на открытом воздухе. Он посвящен 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню окончания Второй мировой войны.
В концерте примет участие академический Сибирский русский народный хор центра «Евразия», Новосибирский городской духовой оркестр, военный оркестр и ансамбль песни и пляски штаба Сибирского округа войск нацгвардии.
Вход свободный. Организаторы предупреждают, что необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и масочный режим.