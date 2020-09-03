atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирская область выберет «Народного участкового»

3 сентября 2020, 20:57
Конкурс пройдет в десятый раз

В этом году в Новосибирске пройдет юбилейный, десятый, конкурс МВД России «Народный участковый». Он состоится в три этапа.

Отбор конкурсантов на первом этапе пройдет с 11 по 20 сентября путем онлайн-голосования. Набравшие максимальное число голосов десять участников пройдут во второй тур, который состоится с 7 по 16 октября.

Победитель второго этапа примет участие в финале конкурса. Анкеты региональных победителей будут опубликованы на официальном сайте Министерства внутренних дел России, где каждый житель страны сможет отдать свой голос за лучшего, по его мнению, участкового уполномоченного полиции.

Награждение победителя и призеров конкурса состоится в Москве, в Министерстве внутренних дел России. Его намечено провести в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.

Материалы по теме
Следователи проверят халатность новосибирского участковогоВ Новосибирске экс-начальница участковых требует с МВД миллион рублейУвольнение экс-начальницы участковых Новосибирска суд признал законным
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52