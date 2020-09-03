Новосибирская область выберет «Народного участкового»

В этом году в Новосибирске пройдет юбилейный, десятый, конкурс МВД России «Народный участковый». Он состоится в три этапа.
Отбор конкурсантов на первом этапе пройдет с 11 по 20 сентября путем онлайн-голосования. Набравшие максимальное число голосов десять участников пройдут во второй тур, который состоится с 7 по 16 октября.
Победитель второго этапа примет участие в финале конкурса. Анкеты региональных победителей будут опубликованы на официальном сайте Министерства внутренних дел России, где каждый житель страны сможет отдать свой голос за лучшего, по его мнению, участкового уполномоченного полиции.
Награждение победителя и призеров конкурса состоится в Москве, в Министерстве внутренних дел России. Его намечено провести в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.