Новосибирская станция метро попала в топ уродливых подземок страны

Posted 3 сентября 2020, 03:29
Published 3 сентября 2020, 03:29
Modified 5 августа 2022, 12:02
Updated 5 августа 2022, 12:02
Россия не назвали станцию метро «Маршала Покрышкина» в Новосибирске одной из самых неуютных и некрасивых станцией в стране. В рейтинге, который провел сайт бронирования Tvil.ru, она занимает шестое место, собрав 4,3% голосов.
Первую строчку занимает московская станция «Выхино», второе – казанская «Козья Слобода», третье – «Двигатель Революции» (Нижний Новгород). Четвертое и пятое места заняли станции «Девяткино» (Питер), «Победа» (Самара).