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Posted 3 сентября 2020, 03:29

Published 3 сентября 2020, 03:29

Modified 5 августа 2022, 12:02

Updated 5 августа 2022, 12:02

Новосибирская станция метро попала в топ уродливых подземок страны

3 сентября 2020, 03:29
За новосибирскую станцию проголосовали 4,03% респондентов

Россия не назвали станцию метро «Маршала Покрышкина» в Новосибирске одной из самых неуютных и некрасивых станцией в стране. В рейтинге, который провел сайт бронирования Tvil.ru, она занимает шестое место, собрав 4,3% голосов.

Первую строчку занимает московская станция «Выхино», второе – казанская «Козья Слобода», третье – «Двигатель Революции» (Нижний Новгород). Четвертое и пятое места заняли станции «Девяткино» (Питер), «Победа» (Самара).

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