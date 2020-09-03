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Posted 3 сентября 2020, 06:28

Published 3 сентября 2020, 06:28

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

Новосибирский суд эвакуировали из-за возможного минирования

3 сентября 2020, 06:28
Несколько подобных сообщений учреждения получали в августе

Аноним сообщил дежурному 112 о минировании здания Железнодорожного суда в Новосибирске. Звонок поступил утром 3 сентября.

Служащих и посетителей из здания экстренно эвакуировали, а спецслужбы проверяют помещения на предмет возможного взрывного устройства.

Напомним, что учреждения Новосибирска в прошлом месяце получали сообщения о минировании. Атаке подверглись суды, налоговая, детские сады, транспортные объекты, больницы. Все сообщения не подтвердились. Полиция до сих пор ищет подозреваемых, но тщетно.

#Происшествия#Новости
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