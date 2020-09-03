Новосибирский суд эвакуировали из-за возможного минирования

Аноним сообщил дежурному 112 о минировании здания Железнодорожного суда в Новосибирске. Звонок поступил утром 3 сентября.
Служащих и посетителей из здания экстренно эвакуировали, а спецслужбы проверяют помещения на предмет возможного взрывного устройства.
Напомним, что учреждения Новосибирска в прошлом месяце получали сообщения о минировании. Атаке подверглись суды, налоговая, детские сады, транспортные объекты, больницы. Все сообщения не подтвердились. Полиция до сих пор ищет подозреваемых, но тщетно.