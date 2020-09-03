Новосибирцы и ранее видели медведя в дендропарке

- 10 июля в 21:20 в городском дендропарке был замечен медведь. Мы гуляли с семьёй по Ботаническому саду, что рядом с зоопарком. Наш маршрут проходил вдоль речушки Ельцовка. С обрыва мы увидели, в реке медведя. Ещё подросток, размером с крупную кавказскую овчарку. Он стоял в воде у самого берега - охотился на рыбу. Внезапно он сделал бросок и скрылся под водой. Вынырнул метра через три, поплыл против течения и скрылся за изгибом реки, - рассказал новосибирец.