Новосибирцы и ранее видели медведя в дендропарке

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирске официально прекращены поиски медведя, которого якобы видели в дендропарке. Причиной остановки стало то, что самого хищника не нашли, а заметил его один единственный пенсионер.
На популярном ресурсе «НГС» велась онлайн-трансляция из парка. В комментариях один из пользователей рассказал, что видел медведя в парке еще в июле, но тогда ему никто не поверил.
- 10 июля в 21:20 в городском дендропарке был замечен медведь. Мы гуляли с семьёй по Ботаническому саду, что рядом с зоопарком. Наш маршрут проходил вдоль речушки Ельцовка. С обрыва мы увидели, в реке медведя. Ещё подросток, размером с крупную кавказскую овчарку. Он стоял в воде у самого берега - охотился на рыбу. Внезапно он сделал бросок и скрылся под водой. Вынырнул метра через три, поплыл против течения и скрылся за изгибом реки, - рассказал новосибирец.
Мужчина удивлен, что на медведя отреагировали только сейчас. По его словам, это чудо, что хищник пока никого не загрыз.
Дендропарк пока остается закрытым для посетителей. Власти официально не подтверждают и не опровергают появление медведя.