Под Барабинском в тяжелом состоянии нашли пропавшего грибника
3 сентября 2020, 14:36
73-летний пенсионер заблудился и перестал выходить на связь с родственниками.
В Барабинском районе 1 сентября 73-летний пенсионер ушел за грибами в лес и пропал. Он заблудился и перестал выходить на связь с родственниками.
Вечером о пропаже пенсионера близкие сообщили в полицию. К поискам подключились спасатели, они прочесывали лесной массив. Через несколько часов пропавший мужчина был найден в тяжелом состоянии. Он передан сотрудникам скорой помощи.