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Под Барабинском в тяжелом состоянии нашли пропавшего грибника

3 сентября 2020, 14:36
73-летний пенсионер заблудился и перестал выходить на связь с родственниками.

В Барабинском районе 1 сентября 73-летний пенсионер ушел за грибами в лес и пропал. Он заблудился и перестал выходить на связь с родственниками.

Вечером о пропаже пенсионера близкие сообщили в полицию. К поискам подключились спасатели, они прочесывали лесной массив. Через несколько часов пропавший мужчина был найден в тяжелом состоянии. Он передан сотрудникам скорой помощи.

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#Новости#Происшествия
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