«Сибирь» начала сезон КХЛ с поражения

3 сентября встречей в подмосковной Балашихе с омским «Авангардом» обновленный ХК «Сибирь» начал сезон Континентальной хоккейной лиги. В первом периоде команды показали равный хоккей, в котором чуть острее были «ястребы». Второй прошел с более ощутимым преимуществом омичей. Но заброшенных шайб зрители не увидели.
А в третьем периоде новобранец «Авангарда» Рид Буше открыл счет, реализовав большинство после очередного удаления Ярослава Хабарова.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Авангарда». Следующую игру «Сибирь» проведет 5 сентября в Нижнем Новгороде против «Торпедо».