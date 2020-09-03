«Сибирь» начала сезон КХЛ с поражения

3 сентября встречей в подмосковной Балашихе с омским «Авангардом» обновленный ХК «Сибирь» начал сезон Континентальной хоккейной лиги. В первом периоде команды показали равный хоккей, в котором чуть острее были «ястребы». Второй прошел с более ощутимым преимуществом омичей. Но заброшенных шайб зрители не увидели.