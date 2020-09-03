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«Сибирь» начала сезон КХЛ с поражения

4 сентября 2020, 02:15
Новосибирский клуб уступил «Авангарду» 0:1.

3 сентября встречей в подмосковной Балашихе с омским «Авангардом» обновленный ХК «Сибирь» начал сезон Континентальной хоккейной лиги. В первом периоде команды показали равный хоккей, в котором чуть острее были «ястребы». Второй прошел с более ощутимым преимуществом омичей. Но заброшенных шайб зрители не увидели.

А в третьем периоде новобранец «Авангарда» Рид Буше открыл счет, реализовав большинство после очередного удаления Ярослава Хабарова.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Авангарда». Следующую игру «Сибирь» проведет 5 сентября в Нижнем Новгороде против «Торпедо».

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