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Травников открыл памятник врачам-героям военного госпиталя

3 сентября 2020, 16:29
Также Травников совместно с председателем Заксобрания Андреем Шимкивом встретился с участниками рабочей группы Книги Памяти Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню окончания Второй мировой войны. Он возложил цветы к Вечному огню на «Монументе Славы». Затем глава региона принял участие в открытии памятника медикам эвакуационного госпиталя №2492 у городской клинической больницы №1.

«Благодарю за инициативу открыть в Год памяти и славы, год юбилея новосибирской городской клинической больницы этот замечательный и очень нужный памятник. Медики, трудившиеся в годы войны в Новосибирской области, внесли большой вклад в общее дело Великой Победы во Второй мировой войне», – заявил губернатор. Он отметил, что во время войны Новосибирская область приняла более ста госпиталей. Здесь поправляли здоровье 36 тысяч солдат, 25 тысяч из которых - снова вернулись на фронт.

Также Травников совместно с председателем Заксобрания Андреем Шимкивом встретился с участниками рабочей группы Книги Памяти Новосибирской области. Там первые лица НСО подведели итоги многолетней работы коллектива, возглавляемого Евгенией Терешкиной по увековечению памяти земляков, принимавших участие в ВОВ. С 1989 года были изданы уже 38 томов Книги Памяти Новосибирской области.

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