Травников открыл памятник врачам-героям военного госпиталя

«Благодарю за инициативу открыть в Год памяти и славы, год юбилея новосибирской городской клинической больницы этот замечательный и очень нужный памятник. Медики, трудившиеся в годы войны в Новосибирской области, внесли большой вклад в общее дело Великой Победы во Второй мировой войне», – заявил губернатор. Он отметил, что во время войны Новосибирская область приняла более ста госпиталей. Здесь поправляли здоровье 36 тысяч солдат, 25 тысяч из которых - снова вернулись на фронт.