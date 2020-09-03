atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 сентября 2020, 05:54

Published 3 сентября 2020, 05:54

Modified 15 сентября 2022, 21:29

Updated 15 сентября 2022, 21:29

Трое мужчин умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки

3 сентября 2020, 05:54
Число зараженных близится к 12 тысячам

Трое мужчин пенсионного возраста скончались в Новосибирской области от коронавируса, по данным на утро 03.09.20. Оперштаб сообщает, что двоим было по 65 лет, третьему – 80 лет.

Всего зарегистрировано в области 367 смертей от коронавируса.

Более 40 пациентов находятся в реанимациях, девять – на ИВЛ.

Ранее Atas.info публиковал обновленную сводку оперштаба. В области на 50 человек выросло число зараженных и составило 11551.

Материалы по теме
В НСО создали интерактивную карту тестирования на коронавирусНовосибирск ждет первую партию вакцины от коронавируса
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика