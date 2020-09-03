Трое мужчин умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки

Posted 3 сентября 2020, 05:54
Published 3 сентября 2020, 05:54
Modified 15 сентября 2022, 21:29
Updated 15 сентября 2022, 21:29
Трое мужчин пенсионного возраста скончались в Новосибирской области от коронавируса, по данным на утро 03.09.20. Оперштаб сообщает, что двоим было по 65 лет, третьему – 80 лет.
Всего зарегистрировано в области 367 смертей от коронавируса.
Более 40 пациентов находятся в реанимациях, девять – на ИВЛ.
Ранее Atas.info публиковал обновленную сводку оперштаба. В области на 50 человек выросло число зараженных и составило 11551.