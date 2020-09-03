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В клинике Мешалкина провели уникальную операцию на позвоночнике

3 сентября 2020, 12:47
Полгода пациент мучался от болей в шее и левой руке.

Нейрохирурги клиники имени Мешалкина провели уникальную операцию. Специалисты выполнили замену межпозвоночного диска искусственным устройством 26-летнему пациенту с грыжей. После вмешательства мужчина в кратчайшие сроки вернулся к полноценной жизни.

Полгода пациент мучался от болей в шее и левой руке. При классическом хирургическом лечении грыжи шейного отдела удаляют поврежденный межпозвонковый диск и устанавливают имплант, полностью выключающий движение в данном позвоночном сегменте. Пациент вынужден два месяца носить жесткий ортопедический воротник.

Специалисты Центра Мешалкина выполнили щадящее микрохирургическое (с минимальной хирургической травмой окружающих тканей) вмешательство, предполагающее удаление межпозвонковой грыжи с последующей установкой искусственного протеза, сохраняющего все функции позвонка. Благодаря этому боль отступила.

«Несомненным преимуществом данной методики является быстрое послеоперационное восстановление: пациента выписали из отделения на третьи сутки после оперативного вмешательства без ограничений в двигательной нагрузке и необходимости в ношении шейного ортопедического воротника. Через 4-5 дней он сможет вернуться к работе, а через месяц – к прежней активности, в том числе тяжелым силовым нагрузкам», - прокомментировал операцию заведующий нейрохирургическим отделением Павел Семин.

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