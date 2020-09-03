В клинике Мешалкина провели уникальную операцию на позвоночнике

«Несомненным преимуществом данной методики является быстрое послеоперационное восстановление: пациента выписали из отделения на третьи сутки после оперативного вмешательства без ограничений в двигательной нагрузке и необходимости в ношении шейного ортопедического воротника. Через 4-5 дней он сможет вернуться к работе, а через месяц – к прежней активности, в том числе тяжелым силовым нагрузкам», - прокомментировал операцию заведующий нейрохирургическим отделением Павел Семин.