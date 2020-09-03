atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске мужчина упал с перил лестницы и разбил голову

3 сентября 2020, 09:38
Мужчину госпитализировали с травмой головы

Мужчина упал с перил лестницы и разбил голову в многоэтажном доме Новосибирска. На место вызывали спасателей и скорую помощь.

Группа «Спасатели МАССС (16+)» сообщает, что службе поступил вызов 2 сентября в 18:45. В доме на улице Станиславского спасатели нашли покалеченного жильца, который лежал на третьем этаже в подъезде. Оказалось, что мужчина, который был в неадекватном состоянии, вышел в подъезд покурить, перегнулся через перила четвертого этажа, не удержал равновесие и упал, ударившись головой о подоконник.

У пострадавшего в результате падения была разбита голова и нос. Врачи госпитализировали больного.

Материалы по теме
Под Новосибирском 14-летняя девочка погибла, упав со скалыНовосибирец упал в погреб и погибВ Новосибирске упавшее дерево придавило женщину
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52