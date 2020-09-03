В Новосибирске мужчина упал с перил лестницы и разбил голову

Мужчина упал с перил лестницы и разбил голову в многоэтажном доме Новосибирска. На место вызывали спасателей и скорую помощь.
Группа «Спасатели МАССС (16+)» сообщает, что службе поступил вызов 2 сентября в 18:45. В доме на улице Станиславского спасатели нашли покалеченного жильца, который лежал на третьем этаже в подъезде. Оказалось, что мужчина, который был в неадекватном состоянии, вышел в подъезд покурить, перегнулся через перила четвертого этажа, не удержал равновесие и упал, ударившись головой о подоконник.
У пострадавшего в результате падения была разбита голова и нос. Врачи госпитализировали больного.