В Новосибирске мужчина упал с перил лестницы и разбил голову

Группа «Спасатели МАССС (16+)» сообщает, что службе поступил вызов 2 сентября в 18:45. В доме на улице Станиславского спасатели нашли покалеченного жильца, который лежал на третьем этаже в подъезде. Оказалось, что мужчина, который был в неадекватном состоянии, вышел в подъезд покурить, перегнулся через перила четвертого этажа, не удержал равновесие и упал, ударившись головой о подоконник.