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В Новосибирске проведут Сибирский фестиваль бега

3 сентября 2020, 15:27
Участники будут в масках до и после забега

Около 2 тысяч спортсменов примет участие в Сибирском фестивале бега, который пройдет 12 сентября в Новосибирске.

Министр спорта Сергей Ахапов рассказал «Интерфакс-Сибирь», что участником поделят на кластеры по 100 человек в каждом. Все спортсмены будут находиться в масках, но во время забега разрешается их снять. Иногородних будут допускать только с отрицательным тестом на коронавирус. Регистрация будет проходить в сквере перед оперным театром.

В этом году в соревнованиях оставили две дистанции: полумарафон для спортсменов до 16 лет и массовый забег для участников старше 18 лет.

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