В Новосибирске проведут Сибирский фестиваль бега

Министр спорта Сергей Ахапов рассказал «Интерфакс-Сибирь», что участником поделят на кластеры по 100 человек в каждом. Все спортсмены будут находиться в масках, но во время забега разрешается их снять. Иногородних будут допускать только с отрицательным тестом на коронавирус. Регистрация будет проходить в сквере перед оперным театром.