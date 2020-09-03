В Новосибирске создали единую дирекцию для управления парками

Новосибирские парки должны и будут руководиться из единого центра. Реформа уже запущена, и о ней рассказал мэр города Анатолий Локоть.
По словам градоначальника, решено создать Единую дирекцию управления городскими парками. Локоть полагает, что это поможет оптимизировать расходы на персонал и объединить материально-техническую базу. При этом он заявляет, что экономия не является самоцелью.
- Главная цель – это не экономия ресурсов, а их объединение для эффективной работы по озеленению наших парковых зон. Такой подход позволит более рационально использовать и лучше контролировать расходование денежных средств, — сказал Локоть во время общения с журналистами.
На сегодняшний день в Новосибирске насчитывается 11 парков культуры и отдыха. При этом большая часть из них являются самостоятельными юридическими лицами.
Теперь же единый юридический отдел займётся разработкой и внедрением однообразного подхода к работе арендаторов. А в дирекции должна возникнуть общая техническая служба и отдел по озеленению.