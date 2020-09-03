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В Новосибирске турфирма незаконно штрафовала своих сотрудников

4 сентября 2020, 02:59
Директор не разрешал подчиненным работать по совместительству

В Новосибирске прокуратура выявила нарушения в работе одной из туристических фирм. В ходе проверки было установлено, что работники компании не могли работать где-то по совместительству и заниматься другой деятельностью.

За несоблюдение такого запрета был установлен штраф в размере 50 тысяч рублей с последующем увольнением. Но российские законы не запрещают для работников коммерческих предприятий работу по совместительству. Назначение работникам штрафов со стороны работодателя является недопустимым.

Прокуратура помимо прочего выявила и факты несвоевременной выплаты работникам турфирмы зарплаты. В итоге в отношении директора было возбуждено административное дело по статье «Нарушение трудового законодательства».

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