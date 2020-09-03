В Новосибирске турфирма незаконно штрафовала своих сотрудников

В Новосибирске прокуратура выявила нарушения в работе одной из туристических фирм. В ходе проверки было установлено, что работники компании не могли работать где-то по совместительству и заниматься другой деятельностью.
За несоблюдение такого запрета был установлен штраф в размере 50 тысяч рублей с последующем увольнением. Но российские законы не запрещают для работников коммерческих предприятий работу по совместительству. Назначение работникам штрафов со стороны работодателя является недопустимым.
Прокуратура помимо прочего выявила и факты несвоевременной выплаты работникам турфирмы зарплаты. В итоге в отношении директора было возбуждено административное дело по статье «Нарушение трудового законодательства».