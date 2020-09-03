В новосибирских школах не хватает учителей математики и русского языка

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил о нехватке учителей в школах региона. На данный момент, по сообщению РБК-Новосибирск, размещено 1323 вакансии.
В педагогах нуждаются школы в Чулымском, Колыванском и Довольском районах. Учебные заведения ищут, в первую очередь, учителей иностранного языка (236), учителей русского языка и литературы (188), математики (177) и начальных классов (162).
Федорчук связывает рост вакансий учителей со строительством новых школ. Так, в 2019 году на территории области открылось шесть школ на 4,4 тыс. мест. Запланировано строительство еще девяти школ на 7,8 тыс. мест. Таким образом, число вакансий вырастет на 630.
В области реализуются несколько программ для поддержки педагогических работников. В рамках проектов учителя получают единовременное пособие, и ежемесячную надбавку к зарплате, льготное ипотечное жилье и т.д.