В новосибирских школах не хватает учителей математики и русского языка

Федорчук связывает рост вакансий учителей со строительством новых школ. Так, в 2019 году на территории области открылось шесть школ на 4,4 тыс. мест. Запланировано строительство еще девяти школ на 7,8 тыс. мест. Таким образом, число вакансий вырастет на 630.